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40 yıllık CHP'li, AK Parti'den aday oldu!

40 yıldır bağlı olduğu CHP'den istifa eden geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı Mehmet Esat Altungün, düzenlenen törenle önce AK Parti üyesi oldu, daha sonra belediye başkan adayı oldu. Altungün'un adaylık başvurusu mitinge dönüştü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
40 yıllık CHP'li, AK Parti'den aday oldu!

Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı Mehmet Esat Altungün, düzenlenen törenle AK Partiye'ye üye olup, Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.2009-2014 yılları arasında da 5 yıl süreyle Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Esangün'ün adaylığı ilçede miting havasında karşılandı.

AK Parti'ye geçti, aday oldu

Altungün, 26 Eylül tarihinde partisinden istifa edip, gerek siyaset yaptığı arkadaşları gerekse hemşerileriyle gerçekleştirdiği istişareler ve fikir alışverişlerinden sonra AK Parti'ye geçme kararı almıştı. Altungün, bugün beraberindeki 500 arkadaşıyla birlikte bugün AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunup, ardından da belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Adaylık töreni, mitinge dönüştü

Altungün'ün katılımı nedeniyle AK Parti Kuşadası ilçe binasında düzenlenen tören, yoğun ilgi nedeniyle dışarıya taştı ve mitinge dönüştü. AK Parti Aydın milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları başkan ve üyeleri, mahalle başkanları, partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen tören büyük ilgi gördü.

Kavga sonlanacak

AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, AK Parti milletvekilleri Metin Yavuz ve Rızaca Posacı'nın yaptığı konuşmaların ardından AK Parti rozeti takan Altungün, "2014 yerel seçimlerinin ardından geçen 4,5 yıllık süreçte Kuşadası'nda sorunların çığ gibi büyüdü. Kuşadası'nda yaşanan bu beceriksizliğe, işbilmezliğe, hizmetsizliğe, öngörüsüzlüğe ve diyalogsuzluğa son vermek için, Büyükşehir-ilçe belediyesi kavgasını sonlandırmak, Kuşadası halkının bu kavgadan aldığı yaraya son vermek, tecrübe, hoşgörü ve uzlaşı anlayışını yeniden hakim kılmak için, iktidar gücüyle Kuşadası'nın kanayan yarası sorunlarını kökten çözmek, Kuşadası halkıyla ve gönüllerle buluşmak bu büyük buluşmayı gerçekleştirdik. İnsanlara tepeden bakan değil, sizlerle aynı seviyeden bakan bir anlayışla ve hükümet desteğiyle Kuşadası'nın tüm sorunlarını çözeceğiz" dedi.

40 yıllık CHP'li

1978 yılından beri 40 yıldır CHP'nin üyesi olan, ilçe başkanlığı ve bir dönem meclis üyeliği de yapan M. Esat Altungün, 2009-2014 yılları arasında da 5 yıl süreyle Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
  1. Aydın
  2. Esat Altungün
  3. Kuşadası Belediye Başkanlığı
  4. Kuşadası
  5. AK Parti
  6. Mustafa Gökçe
  7. Metin Yavuz
  8. Rızaca Posacı
  9. MKYK

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU13 dk önce
    KİM OLURSA OLSUNLAR,NE YAPARSA YAPSINLAR.KENDİ TERCİHLERİ.KURTTAN KUZU DOĞMAZ.AK PARTİNİN İÇİNDEKİ MÜPHEM KİŞİLER YETRİNCE VAR.BİRDE BUNLARI DİKKATE ALMASINLAR.EMİNKİŞİLERİ DEĞERLENDİRSİNLER.
  • vatandasvatandas52 dk önce
    bu nasıl yorumlanır bilmem .sanırım Şöyle söylersek Akparti gerçek dava adamına kavuştu ..yada transfer olan siyasi gerçek kurtuluşa erdi.. hangisini tercih ederseniz edin .
  • ademakyıldızademakyıldız54 dk önce
    ak parti böyle her geleni bünyesine ala ala artık ak olmaktan çıktı akp oldu çok adam değil temiz güvenilir insanlara ihtiyaç var vesselem
  • VeliVeli1 sa önce
    Ne günlere kaldık, yazık...Tabi, nasılsanız öyle yonetilirsiniz
  • izmitliizmitli1 sa önce
    kırk yılda chp yi ne hale getirdilerak pardide bundan medet umuyorsa bunlarında inişi başladı demek
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