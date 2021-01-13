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Yaşam 40 yıldır mezarlara ve yol kenarlarına ağaç dikiyor! Nedeni duygulandırdı
Yaşam

40 yıldır mezarlara ve yol kenarlarına ağaç dikiyor! Nedeni duygulandırdı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Sabri Akyıl, kendisini yalnız hissetmemek adına 40 yıldır mezarlara ve yol kenarlarına fidan dikiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:29:00 -
40 yıldır mezarlara ve yol kenarlarına ağaç dikiyor! Nedeni duygulandırdı

Konya`nın Karapınar ilçesinde, çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden ve yaşamı boyuncu hiç evlenmeyen Sabri Akyıl (74), kendisini yalnız hissetmemek adına 40 yıl önce mezarlara ve yol kenarlarına fidan dikmeye başladı.

Şu ana kadar yaklaşık 400 fidan diken Akyıl, her gün ellerinde bidonlarla kilometrelerce yürüyerek, kendisi veya başkası tarafından dikilen ağaçları suluyor.

Ağaçları evlatları gibi gördüğünü belirten çiftçi Sabri Akyıl, "Kimsemiz olmadı. Ben de dedim ki, `Madem evlenmedim, ağaç dikeyim benim yavrularım da ağaçlar olsun`. `Başkalarının yavruları var da benim niye olmasın` dedim. Buraları ağaçlandırdım" dedi.

"Ağaçların altında ağlarım"

Çevresindekiler ve esnafın yardımlarıyla geçindiğini söyleyen Sabri Akyıl, "Çevreden yardım eden oluyor. Geçinip gidiyorum. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Yaptığım hizmetin karşılığını mezarda alacağım. Ağaçlar benim evladım. Ağlayacağım zaman gelir, bir ağacın altında ağlarım. Benim annem, babam yok. Şimdiye kadar hiç hastalık geçirmedim. Niye hiç hastalanmıyorum? Allah, yavrularımın sayesinde bana bir hastalık vermedi." diye konuştu.

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