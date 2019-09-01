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40 yıl aradan sonra Koç Katım Şenliği yeniden düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesinde yaklaşık 40 yıldır yapılmayan ‘Koç Katım Şenliği’ bu yıl düzenlendi.

01 Eylül 2019 Pazar 16:40
40 yıl aradan sonra Koç Katım Şenliği yeniden düzenlendi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesinde yaklaşık 40 yıldır yapılmayan ‘Koç Katım Şenliği’ bu yıl düzenlendi. Şenlik kapsamında, yemekler verildi, koçlar boyandı ve dualar edildi.


40 yıl aradan sonra Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesinde yer alan Sarıçiçek yaylasında ‘Koç katım şenliği’ bul yeniden yapılmaya başlandı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliklere Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kurum müdürleri ve yöre halkı katıldı.


Programda konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sorunlarının çok olduğunu ifade ederek, “Üreticilerin nasıl yaşadıkları, barındıklarını pek gören olmuyor. Kozluca mahallesi de bunlardan biri. Herhalde kimsenin yapamadığı bir şeyi biz Akçadağ Belediyesi olarak yaptık ve DAP’tan 7 adet hayvan içme suyu göleti projesi aldık. Halen DAP’ta sıra beklene 5-6 projemiz daha var” dedi.


Bu tür projelerin emek istediğini ve birçok zorlukları olduğunu da belirten Kazgan, tüm bunlara rağmen mücadele ederek bu yatırımları Akçadağ’a kazandırdıklarını söyledi.


Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’da, yerel yöneticilere çağrıda bulunarak, yetiştiricilere destek verilmesini istedi.


Akın, yöneticilerin üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, “Şu yaylada binlerce hayvan var ama bir sürü sıkıntı var. Yol sıkıntısı, su sıkıntısı, tuvalet, banyo gibi birçok sorun var. Devletin sosyal devlet anlayışı ile yerel yöneticilerin de elini ve bedenini taşın altına koyarak buralara destek olması lazım” diye konuştu.


Konuşmaların ardından dualar edildi ve sonra rengarenk boyanan koçlar sürülerin içerisine katıldı. Şenliklerde daha sonra yöreye özgü yemek ikramında bulunuldu.


Koç Katımı Nedir?


Koç katımında yöreye özgü gelenek gereği koçlar özel olarak hazırlanarak, rengarenk boyanır. Bu boyalar ya kök boya ya da kınadan yapılır. Söz konusu işlemle koçlar sürünün içinde belli olur. Söz konusu gelenek, yeni bir başlangıcın ve sağlıklı bir neslin tohumlarının atılması olarak yorumlanır.



Çobanlara yelek dağıtımı yapıldı



Şenliklerin sonunda ise MDKKYB Başkanı İhsan Akın tarafından, Kozluca’da yaşayan yaklaşık 30 çobana fosforlu yelek dağıtıldı.


Başkan Akın, farkındalığın oluşturulması adına geceleri çobanların özellikle karayollarında geçerken görünmediklerini belirterek, bu yelekle birlikte sürücülerin sürüleri en az 400 metreden uzaktan fark edebileceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:40
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