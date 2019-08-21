40 yaşını geçen kadınlar dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nil Okur, 40 yaşını geçen her kadının dikkat etmesi gereken hastalıklar olduğunu ve belli aralıkla mutlaka muayene olmasını tavsiye etti.

Genel tıpta olduğu gibi kadın hastalıklarında da düzenli ve belirli aralıklarla yapılan muayenelerde amacın olası hastalıkların erken dönemde tespit edilerek riskli grupların belirlenmesi, tarama programları ile kanserin ve öncü durumların erken tanısı ve tedavisini daha başarılı kıldığını anlatan Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nil Okur, “Ülkemizde ortalama menapoz yaşı 48 olarak kabul edilmektedir. Kadınlar40 yaş itibari ile birçok değişim yaşıyor. Östrojen oranının değişimi ile 40 yaş sonrası myomların büyüme hızı artar, buna bağlı düzensiz kanamalar artmaktadır. Yine 40 yaş üzerinde yumurtlamada düzensizlikler, kilo artışı ile birlikte rahim içi dokuda düzensiz kalınlaşma artar.40 yaş üzerinde rahim içi ve rahim ağzındapoliplerde artış görülür. Özellikle menapoz döneminde yumurtalıklarla ilgili problemler, adet görülmediği için ancak kontrol amaçlı yapılan jinekolojik muayenelerde tespit edilebilirler” dedi.

“40 yaş üzeri düzenli jinekolojik muayene olunmalı”

Op. Dr. Nil Okur, kadınlarda en sık görülen kanser türlerine değinerek bazı tavsiyelerde bulundu. Okur, meme kanserinin 40 yaş sonrasında 1.5 kat, 50 yaş sonrasında 2.5 kat artış gösterdiğini, 40 yaş üzerinde 2 yılda bir mamografi, yıllık meme ultrasonografisi yapılmasını önererek sözlerini şöyle sürdürdü; “Jinekolojik kanserlerde ikinci sırayı alan rahim ağzı kanseri 40-50 yaş arasında 20’li yaşlara nazaran 10 kat artıyor. Tarama amaçlı yapılan Pap-smear ile erken dönemde bulgu verir. Tüm bu problemler şikayeti olmayan hasta grubunda, ancak kontrol amaçlı yapılan muayene, ultrasonografi ve tarama testleri ile erken dönemde tespit edilebilir. Bu nedenle 40 yaş üzerinde düzenli jinekolojik muayene olması gerekmektedir.”