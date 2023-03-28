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Spor 40 yaşında transfer olacak! Hem de en sevdiğinin yanına... Sessizliğini bozdu!
Spor

40 yaşında transfer olacak! Hem de en sevdiğinin yanına... Sessizliğini bozdu!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 13:42:00 -
40 yaşında transfer olacak! Hem de en sevdiğinin yanına... Sessizliğini bozdu!

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen ve daha sonra kariyerine Beşiktaş ile Porto'da devam eden Pepe, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile sözlü anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki Pepe, son olarak 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ve yeni durak da Suudi Arabistan olacak gibi görünüyor.

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen ve daha sonra kariyerine Beşiktaş ile Porto'da devam eden Pepe, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile sözlü anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki Pepe, son olarak 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ve yeni durak da Suudi Arabistan olacak gibi görünüyor.

Eski Beşiktaşlı Pepe'nin yeni takımı belli oluyor! Kariyerinin son imzasını atacak olan Pepe, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile anlaştı... Deneyimli stoper, sıkı arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya geliyor. Akşam'a göre; Pepe ve Ronaldo, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelecek. Al Nassr ile sözlü olarak anlaşma sağlayan ve Portekiz'de aldığından daha fazla kazanacak olan Pepe, yüklü bir kontrat ile futbola veda etmeyi planlıyor.

HALA DÜZENLİ OYNUYOR

40 yaşında olmasına rağmen Porto gibi iddialı bir kulüpte hala düzenli forma şansı bulan Pepe, sezonun şu anına kadar tam 25 maça çıktı ve 2000 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR

Deneyimli savunmacı, önümüzdeki yaz itibarıyla bonservisini eline alacak ve imza parası + yüklü bir maaş karşılığında Al Nassr'a transfer olacak.
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