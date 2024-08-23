40 yaşında imzayı atıyor! Şaka değil gerçek... Q7 bunu da yapacak...

Bulgar ekibi CSKA 1948, 40 yaşındaki Ricardo Quaresma ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Dsport BG'nin haberine göre; CSKA 1948, 40 yaşındaki Ricardo Quaresma ile görüşmelere başladı.

Bulgaristan Ligi ekibi, genç oyuncuların gelişimi için Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

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Geleceğiyle ilgili kararını henüz vermeyen Quaresma ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

2022 yılında Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Portekizli oyuncu, o tarihten itibaren boşta.

Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpa formaları da giyen 40 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 681 maça çıktı ve 112 gol, 166 asist yaptı.