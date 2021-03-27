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Sağlık 40 yaş üstü ne zaman korona aşısı olacak?
Sağlık

40 yaş üstü ne zaman korona aşısı olacak?

Kim ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde en geç haziran sonuna kadar toplumun büyük kısmının aşılanacağını ifade etti. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi 40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağını araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olur? 40 yaş üstü aşı randevusu ne zaman alacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 11:26:00 -
40 yaş üstü ne zaman korona aşısı olacak?

40 yaş üstü aşı takvimi | Milyonlarca kişi korona aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Aktif iş hayatında olan 30-40 yaş ve üstü aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 40 yaş üstüne ne zaman aşı randevusu verilecek?

40 yaş üstü ne zaman korona aşısı olacak?

Fatih Altaylı’nın Habertürk’te yer alan köşesinde aşılarla ilgili önemli bilgiler yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile  görüşen Altaylı önemli bilgiler paylaştı. Altaylı’nın yazısında Bakan Koca’nın şu sözlerine yer verildi:

Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık. Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.

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