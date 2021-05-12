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Sağlık 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kime ne zaman gelecek?
Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kime ne zaman gelecek?

Yeni aşı geldi mi kim ne zaman aşı olur? Koronavirüs salgının kontrol altına alınması, hayatın eski günlere dönmesi için vatandaşların aşı olması gerekiyor. Şimdiye kadar 25 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 40 yaş aşı randevuları açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:51:00 -
40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kime ne zaman gelecek?

Koronavirüs aşı randevusu al | Ülkemizde Çin ve Alman aşıları salgına karşı uygulanmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Rus aşısı Sputnik V’nin de devreye girmesi bekleniyor. Vatandaşlar kimin ne zaman aşı olacağını merak ediyor. Peki, 40 yaş üstüne aşı sırası geldi mi?

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kime ne zaman gelecek?

Uzun süredir beklenen Çin aşıları, Türkiye’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Bu sevkiyatla CoronaVac aşısının, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye kaç doz aşı geldiği bilgisi paylaşılmadı. Öte yandan yapılan anlaşmaya göre toplamda Çin’den 100 milyon doz aşı alınacak.

Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Ayrıca öğretmenler, 40 yaş üstü avukatlar, muhtarlar ve turizm çalışanları da aşı randevusu alabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada haziran ayı sonunda aşı sırasının 40 yaş üstüne geleceğini duyurmuştu.

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Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?
Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?

Sağlık

Çin aşısı Türkiye’de mi üretilecek? Sinovac ne zaman Türkiye’de üretilecek?

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