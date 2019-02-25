0553 313 94 23

40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:02
40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, 45 yaş üzeri bireylerde sık görülen glokom yani göz tansiyonunun, erken evrede herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediğini belirterek konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu.


"Göz tansiyonu sinsi belirti vermeden ilerleyen ve geri dönüşü olmayan kalıcı körlüğe neden olan bir hastalıktır" diyen Prof. Dr. Özkırış, "Erken dönemde yakalandığı zaman ise ilaç veya cerrahi tedavi yöntemleri ile hastalık oldukça etkili tedavi edilebiliyor. Son çıkan ilaçlar hastalığın ilerlemesinin önüne geçilebiliyor ve yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Glokomun kalıcı görme kayıplarına neden olmaması için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılması büyük önem taşıyor. Hastalığın ilk bulguları 40 yaş üzeri bireylerde görülür. Ortaya çıkma riski, ileri yaş hastalarda daha fazladır. En önemli risk faktörü, ailede glokom öyküsünün bulunmasıdır. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastalarında glokoma yakalanma riski fazladır" diye konuştu.


Ailesinde glokom hastası olanlar 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalı


Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, sözlerine şu şekilde devam etti:


"40 yaşından sonra yılda bir kez rutin göz kontrolü yaptırılması önemlidir. Aile öyküsünde glokom gibi ciddi göz hastalığı olan kişiler ise 6 ayda bir göz muayenesi yaptırmalıdır. Glokom göz tansiyonu olarak bilinse de, sadece göz tansiyonun ölçülmesi tanı için yeterli olmamaktadır. Çünkü göz tansiyonun yüksek olmadığı glokom türleri de vardır. Göz arkası görme sinirindeki çukurluk ve incelme oranlarına dikkatli bakmak gerekir. Muayenede göz tansiyonu yüksek ölçüldüğünde gözün kornea denilen saydam tabakasının kalınlığına bakmak gerekir. Tanı için ayrıca periferik görme alanında daralmayı değerlendirmek için bilgisayarlı bir görme alanı testi ve OCT cihazı ile görme siniri analizi yapmak gerekmektedir.


Mevcut tedaviler ile hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor


Glokomda, göz tansiyonun değerinin çok üst sınırlarda olmadığı durumlarda öncelikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Bu ilaçlarla göz tansiyonu normal sınırlara çekilmeye çalışılır. İlaç tedavisi sırasında hasta belli aralıklarla takip edilmektedir. Göz tansiyonun ilaç tedavisine rağmen düşmediği durumlarda ise cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir. Glokomun ilaçlı ya da cerrahi tüm tedavilerinde amacın, gözün mevcut durumunu korumak olduğu unutulmamalıdır. Hastalığın neden olduğu görme kayıplarının geri dönüşü olmadığı akılda tutularak rutin göz muayeneleri asla ihmal edilmemelidir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı play-off’ta
    1. Van Büyükşehir Belediyespor Kadın..
    2. Yerel Seçimlere Doğru
    3. Keçiören’de yaşam kalitesi üst..
    4. Avdagiç’ten iş dünyasına çağrı: Hızlı..
    5. Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    6. Sanayi Sitesi esnafından Dicle..
    7. Kırklareli’de 192 kopya film CD..
    8. SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK..
    9. 2019 yılı seracılık ve ihracat..
    10. Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    11. Her dakikası hizmet dolu
    12. Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12..
    13. Başkan Görmez’den kurs ziyareti
    14. 15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen..
    15. (Özel) Minik öğrenciler "Hayat..
    16. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    17. Yol ortasındaki mezar görenleri..
    18. ‘Gönül berberliği’ ile engelli..
    19. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    20. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    21. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    22. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    23. Türk operasına taze kan
    24. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    25. TCMB'den döviz depo ihalesi
    26. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    27. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    28. Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü
    29. (Özel) Türkiye’den ABD’ye ilk defa..
    30. Başkan Soylu’dan hafta sonu mesaisi
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!