40 yaş altında kalp krizleri arttı!

Dünyada görülen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizi son 2 yılda Türkiye'de büyük artış gösterdi... Özellikle 40 yaş altında artan vakaların sebebi ne? Gençlerde kalp krizi vakaları neden arttı?

Son dönemde gençler arasında kalp krizleri vakaları büyük artış gösterdi.. Bazı uzmanlar bunun Covid kaynaklı olduğunu söylerken bazı uzmanlar ise sebep olarak aşıyı gösteriyor.. Peki gençlerde kalp krizi vakaları neden arttı?

Türk Kardiyoloji Derneği eski başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol gençlerde artan kalp krizi vakalarına ilişkin açıklamasında, “Kalp krizi eskiden beri çok yaygın görülen ve dünyada her zaman için bir numaralı hayati tehlike yaratan bir sağlık sorunu ancak özellikle son zamanlarda kalp krizleri vakalarında önemli bir artış yaşanıyor. Ne yazık ki kalp krizlerini çok daha erken yaşlarda görmeye başladık. Benim kardiyoloji ihtisasını yaptığım 1990’lı yılların başında kalp krizlerinin tamamına yakını 40 hatta 50’li yaşların üzerinde olurdu, 40 yaş altında kalp krizi gördüğümüzde parmakla sayardık. Çünkü yılda birkaçı geçmezdi. Ancak zamanla çok daha erken görülmeye başlandı. Şimdi 40 yaş altında kalp krizi geldiğinde yadırgamamaya başladık. Yani artık 40 yaş altında çok daha sık görüyoruz. Şunu da vurgulamak lazım esrar, kokain, bonzai gibi uyuşturucu kullanan kişilerde 20’li yaşlarda dahi kalp krizleri görebiliyoruz” dedi.

Erol artan vakaların nedenine ilişkin açıklamasında, “Artan stres, sağlıksız beslenme, doymuş yağlar, hazır gıda tüketiminde yükselen ivme, hareketsizlik, sigara kullananların sayısının artması, bilgisayar başında geçirilen hareketsiz saatler, fast food tarzı yiyecekler ve artan porsiyon ebatlarıyla insanların şişmanlaması kalp damar hastalıklarının yükselişe geçmesine ve de çok daha erken yaşlarda görülmesine neden oldu” yorumunu yaptı.