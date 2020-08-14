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40 TL mi, 25 TL mi bir karar ver? İrfan Değirmenci kendini taca attı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de akşam haberlerini sunan İrfan Değirmenci, sırf ekonomiyi kötülemek amacıyla yaptığı peynir, zeytin hesaplaması rezil olmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:54:00 -

Ekonominin gidişatına yönelik sürekli kara propaganda yaparak kötü bir algı oluşturan Halk TV’nin spikeri İrfan Değirmenci fena rezil oldu.

Canlı yayınlarda pot kırması ile meşhur olan spiker İrfan Değirmenci, geçtiğimiz günlerde akıllara zarar peynir zeytin hesaplaması yapmıştı. Bu kez aynı hesaplamayı yapan Değirmenci, zeytin ve peynir fiyatlarını izleyicilerle farklı rakamlar üzerinden paylaştı.

Daha önce peynirin kilosunu 40 lira olarak aktaran Değirmenci bu kez canlı yayında 25 lira olduğunu söyledi.

Zeytin için ise 30 lira fiyat biçen spiker bu kez 35 liradan satıldığını belirtti.

'Bu kadar da olmaz'

İrfan Değirmenci’nin kıvrak çıkışları sosyal medyanın diline düşerken bazı takipçileri ‘Bu kadar da olmaz’ yorumları yaptı.

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