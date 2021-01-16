40 milyon yolcu uçtu! Avrupa’daki seferlerin yüzde 7’si İstanbul’dan

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen yıl iç hatta 83 bin 801, dış hatta 42 bin 536 olmak üzere toplam 126 bin 337 sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı’nda ocak-aralıkta icra edilen 185 bin 642 seferin 59 bin 839’i iç, 125 bin 803’ü dış hatta düzenlendi. Geçen yıl, İstanbul’daki tüm havalimanlarından iç hatta 153 bin 999, dış hatta 195 bin 408 toplamda ise 349 bin 407 sefer yapıldığı hesaplandı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporunda, kıta genelinde geçen yıl yaklaşık 5 milyon uçuş düzenlendi. Böylece, İstanbul havalimanları, geçen yıl, Avrupa’dan icra edilen seferlerin yaklaşık yüzde 7’sine ev sahipliği yaptı. Geçen yıl İstanbul’daki tüm havalimanlarından iç hatta 19 milyon 114 bin 353, dış hatta 21 milyon 261 bin 351 olmak üzere 40 milyon 375 bin 704 yolcu uçtu.