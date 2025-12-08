  • İSTANBUL
40 kapsül uyuşturucuyu yutarak taşıdı!

40 kapsül uyuşturucuyu yutarak taşıdı!

Ordu Altınordu’da yakalanan 2 yabancı uyruklu şüpheliden birinin midesinde 40 kapsül halinde 407 gram metamfetamin bulundu.

Ordu’da uyuşturucu sevkiyatını engellemeye yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine, çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2 Aralık’ta Altınordu ilçesinde yabancı uyruklu F.J. ve A.R.S.’yi yakaladı. Yapılan üst aramasında, 2 şüphelinin de üzerinde suç unsuru bulunamadı. Uyuşturucuyu yutmuş olabilecekleri ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, şüphelileri hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan radyolojik görüntülemede, şüphelilerden birinin midesinde 40 kapsül halinde 407 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan F.J. ve A.R.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

