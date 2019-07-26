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40 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Adıyaman'da 40 günlük bebek yatağında hareketsiz halde bulundu, bunu gören aile acil servis ekiplerine haber verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:58
40 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özkan ailesi, 40 günlük bebekleri Onur Özkan'ı odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. 

Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:58
  1. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekibi
  3. Fatih Mahallesi
  4. Adıyaman

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