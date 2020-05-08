  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

40 günlük bebek korona virüsü yendi

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:52:17 -
40 günlük bebek korona virüsü yendi

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan anne Sevnur T. (22) ve bebeği Ayşegül T.’ye Covid-19 servis katına nakilleri yapıldı. Anne ve bebeğine uygun tetkik ve tedaviler planlanarak olumlu yanıt alındı. Anne ve bebeğinin 14 günde korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan anne ve bebeği sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı