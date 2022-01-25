40 günlük bebek için karla mücadele
Siirt'te rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin yolu karla kapanan Elmadalı köyü Mark mezrasında ateşlenen 40 günlük Cemil Beyhan'ın yakınları 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı.
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri bebeği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.