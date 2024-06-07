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Yerel 40 dönümlük alanda yangın
Yerel

40 dönümlük alanda yangın

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:08:00 -
40 dönümlük alanda yangın

Adıyaman’da meydana gelen 40 dönümlük buğday tarlasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin ve köylülerin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

İddiaya göre, elektrik tellerinin kopması sonucu buğday tarlasının iki noktasında yangın çıktı. Yangını gören vatandalar hemen 112 sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Köyüler ise traktörlerle olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri ve traktörün bulunduğu olay yerinde söndürme çalışmaları yapıldı. Köylüler, bir taraftan traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise tarladaki alevlere suyla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucunda 40 dönümlük buğday tarlası yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin erken müdahale ve yoğun çabaları sonucunda yangın, etraftaki ekinlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

122 sağlık ekiplerinin de tedbir için olay yerinde olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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