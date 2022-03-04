40 diş sarımsağı 2 litre suda bekletip içmenin faydaları nelerdir? Limon suyu ve sarımsak kürü

Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok derde deva olan bir ikili limon ve sarımsak. Limonun ve sarımsağın faydaları saymakla bitmez.

Evde hazırlamanın da sandığınızdan çok daha basit olduğu ve Prof. Dr.İbrahim Saraçoğlu'nun da tavsiye ettiği limon-sarımsak kürü tarifinden saymakla bitmeyen faydaları...

40 diş sarımsağı 2 litre suda bekletip içerseniz...

• Bu kürün en önemli faydalarından biri, bütün damar iltihaplarını tedavi eder. Tıkanan damarları açar, damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller.

• Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. Kireçlenmeyi engelleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

• Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır.

• 3- Vücudun bağışıklık sisteminin sağlığı açısından çok etkilidir ve her türlü alerjiyi, özellikle de damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden önler.

• Vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi vardır.

• Vücudunuzu gençleştirir.

• Vücuttaki şeker oranını dengeler.

Vücuttaki şişkinliği gidererek, dokularda ödem oluşmasını önler.

• Böbrek ve safra taşlarını eritir.

• Felç ve inme riskini azaltır.

• Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniler.

• Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır.

Limon suyu ve sarımsak kürü tarifi

Malzemeler:

2 litre hiç su katılmamış sıkılmış limon suyu, 40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (Mümkünse Anadolu’da yetiştirilmiş ithal olmayan sarımsaklardan), Ağzı sıkı kapanan koyu renkli, ışık almayan bir cam kavanoz. Pet şişeler kullanmanız sakıncalıdır, cam kullanmanız tavsiye edilir.

Limon suyu ve sarımsak kürü nasıl yapılır?

2 litrelik kavanozu dolduracak kadar limon satın alın. Limonların suyunu iyice sıkıp şişeye doldurun. Soyulmuş 40 diş orta boy sarımsağı yıkamadan, ezerek limonun içine atıp, şişenin kapağını sıkıca kapatın.

25 gün boyunca serin bir yerde tutun. Her gün birkaç kez çalkalayın. Yaklaşık 25 gün sonra, sarımsakların limon suyunun içinde eridiğini göreceksiniz. 25 gün sonra hazır hale gelen karışımdan, her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı için.

Bunu her gün düzenli olarak ve mümkünse aynı saatte yapın. Bu karışımın içine asla başka bir madde katmayın