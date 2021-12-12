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Aktüel 40 bin sağlık çalışanı ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?
Aktüel

40 bin sağlık çalışanı ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 40 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atama branş, kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:02:00 - 2021-12-12 12:03:25
40 bin sağlık çalışanı ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanacak kadro ve branş dağılımı ile 2021 Sağlık Bakanlığı atama tarihleri ve başvuru şartları belirlenecek. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS ile mülakatsız 40 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi alımına dair başvuru kılavuzu ve detaylar bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." demişti. Bakan Koca açıklamalarında, "40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

40 bin sağlık personeli alımı KPSS ile mı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM'nin yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzu ile belli olacak. Kılavuzun kısa süre içerisinde yayımlanacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplanlantısı'ndan sonra açıklama yapan Bakan Koca atama bekleyen kişiler için şu ifadeleri kullanmıştı: "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

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