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Gündem “4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum”
Gündem

“4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum”

Yeniakit Publisher
2023-05-25 14:48:00 -
"4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum"

HDP önünde eylem yapıp çocuklarını terör örgütü PKK'dan geri isteyen annelerden Mevlüde Üçdağ, “4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde evlat nöbeti bin 361’inci gününde karalılıkla sürüyor.

Oğlunun 1 haziran 2015’te kandırılarak PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Mevlüde Üçdağ, Ramazan’ı Lice kırsalından götürüldüğünü söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Üçdağ, “9 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum. Evladımı çok özledim. Keşke dünya gözüyle oğlumu şu an görebilsem. Oğlum, artık sesime ses ol. 4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum. Ben sadece onlardan (HDP) ciğerimi istiyorum. 9 yıldır dünya bana zindandır. Sürekli bir yanım eksik oluyor. Kimsenin hakkı yok bize bu zulmü yaşatmaya. Bizim artık bu zulme dur dememiz lazım. Oğlum nerede olursan ol, gel teslim ol” dedi.

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