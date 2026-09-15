Wanda Nara bunu da yaptı: Etkileşim için Galatasaray forması yaktı iddiası ortalığı karıştırdı!

Formanın ön planda kullanıldığı paylaşımlar sonrası harekete geçen bir grup taraftar, Nara kardeşlere karşı yasal süreç başlatmayı planladığı iddia edildi. Arjantin basınında Lape Social Club programına yansıyan detaylara göre; yaşanan bu olay Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtı. Wanda Nara'nın gündemde kalmak ve etkileşim kazanmak için bu tür adımlar attığını belirten yorumcular, "Bu tür hareketlerin arkasında her zaman finansal çıkar var. Wanda her şey için fatura kesiyor ancak bu durum çok fazla soruna yol açtı" ifadelerini kullandı.