Wanda Nara bunu da yaptı: Etkileşim için Galatasaray forması yaktı iddiası ortalığı karıştırdı!
Wanda Nara'nın Galatasaray'ı kullanma dönemi hala sürüyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Wanda Nara'nın Galatasaray'ı kullanma dönemi hala sürüyor...
Mauro Icardi'nin Wanda Nara ve kız kardeşi Zaira'nın sosyal medyada paylaştığı bir video, Galatasaray taraftarlarını ayağa kaldırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların, Nara kardeşlere dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile çalkantılı bir süreç yaşayan Wanda Nara, bu kez sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Wanda, kız kardeşi Zaira Nara ile paylaştığı sosyal medya içeriklerinde Galatasaray formasının yakıldığı yönündeki iddialar ve formaya saygısızlık olarak yorumlanan detaylar taraftarı çileden çıkardı.
Formanın ön planda kullanıldığı paylaşımlar sonrası harekete geçen bir grup taraftar, Nara kardeşlere karşı yasal süreç başlatmayı planladığı iddia edildi. Arjantin basınında Lape Social Club programına yansıyan detaylara göre; yaşanan bu olay Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtı. Wanda Nara'nın gündemde kalmak ve etkileşim kazanmak için bu tür adımlar attığını belirten yorumcular, "Bu tür hareketlerin arkasında her zaman finansal çıkar var. Wanda her şey için fatura kesiyor ancak bu durum çok fazla soruna yol açtı" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23