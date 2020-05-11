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Aktüel

4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:07:58 -
4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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