0553 313 94 23

4 yıl aradan sonra bir ilk! Geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık makamı tarafından kullanılan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ni 4 yıl aradan sonra tekrar kullanmaya başlayacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
4 yıl aradan sonra bir ilk! Geri dönüyor

Dolmabahçe Çalışma Ofisi Başbakanlık makamı tarafından kullanılıyordu. Ancak yeni sistemle Başbakanlık'ın kaldırılmasıyla birlikte ofis Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 yıl aradan sonra Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisini kullanmaya başlayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört yıl sonra Dolmabahçe’ye dönüyor. Halen Anadolu yakasında Beylerbeyi Sarayı’nı, Avrupa yakasında ise Yıldız Mabeyn Köşkü’nü kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında kuruluşuna emek verdiği ve uzun yıllar mesai yaptığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ni yeniden kullanmaya başlayacak.

BAŞBAKANLIK KALKTIĞI İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI KULLANACAK

Başbakanlık ortadan kalktığı için halihazırda çeşitli bakanlıklarca kullanılan eski adıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde hazırlıklar sürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; makam odasıyla birlikte, yönetim odalarının bulunduğu ana binanın girişine Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı asıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binanın dış cephesindeki yenileme çalışması sürüyor. Bahçede de düzenleme çalışmaları yapıldı. Bahçenin zemini basınçlı suyla temizlendi. Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde etrafı yüksek demir bariyerlerle çevrilen ve önündeki Hayrettin İskelesi Sokak yaya ve araç trafiğine kapatılan ofisteki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Kadıköy-Beşiktaş vapurunu kullananlar uzun süredir Deniz Müzesi tarafına yönlendiriliyor.

YILDIZ VE DOLMABAHÇE FARKI

Dolmabahçe’de büyük bir toplantı ve yemek salonu ile misafirler için bekleme salonu bulunurken, Mabeyn Köşkü’nde bu imkânlar sınırlıydı. Mabeyn Köşkü’nün girişi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampusu girişiyle aynı yola çıkıyordu. Bu da zaman zaman yoğunluk oluşturuyordu. Dolmabahçe Ofisi’nin en büyük avantajlarından biri de iskelesinin bulunması ve deniz ulaşımını kullanma imkânı sunması.

MABEYN KÖŞKÜ'NDE HELİKOPTER PİSTİ YOK

Mabeyn Köşkü’nde helikopter pisti bulunmazken, Dolmabahçe’de helikopter inişi için geniş ve uygun bir alan bulunuyor. Erdoğan, Davutoğlu ve Yıldırım başbakanlıkları döneminde zaman zaman Dolmabahçe ofisinin bahçesine inen helikopterleri kullandı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde bile Dolmabahçe’ye geçip helikoptere bindiği zamanlar oldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre içinde Dolmabahçe ofisini aktif olarak kullanmaya başlayacak.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
  1. recep tayyip erdoğan
  2. binali yıldırım
  3. Dolmabahçe Çalışma Ofisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özdemir'den şaşırtan Erdoğan kararı!
    1. Özdemir'den şaşırtan Erdoğan kararı!
    2. AK Parti 40 ili analiz etti!
    3. Trump'ın gözdesi ile ilgili bir taciz..
    4. Nikaragua'da protestolar yeniden..
    5. İran önemli açıklama: Yakalandılar!
    6. Amasya'da 2 haftadır yaşam savaşı..
    7. İran duyurdu: Yakalandılar!
    8. 4 yıl aradan sonra bir ilk! Geri dönüyor
    9. MHP'nin af teklifi ne zaman hayata..
    10. Gazeteden promosyonla alınan uçağı 30..
    11. Alman vakıfları zehir saçıyor
    12. Aftan kimler yararlanacak?
    13. Sebep neden faiz değil de pantolon?
    14. Siirt'te 3 terörist öldürüldü
    15. Karadeniz'den balık fışkırıyor! Tek..
    16. Galatasaray'dan Alvaro Negredo bombası!
    17. Fatih Terim taraftara küfretti
    18. 10 dakikada 9 pide yedi
    19. Filipinler'deki heyelanlarda ölü..
    20. BES 3 yıl zorunlu mu olacak?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!