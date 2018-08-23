4 yaşındaki oğlunu öldüren cani annenin ifadesi kan dondurdu

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi.

Bir inşaatın önünde sinir krizi geçiren ve kendine zarar veren Fatma Özbahar'ı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Fatma Özbahar, oğlunu öldürdüğünü, cesedinin ise inşaatta olduğunu söyledi. İnşaat alanına giren polis, minik Yiğit Çınar'ın hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit Çınar Özbahar'ın öldüğü belirlendi.

Fatma Özbahar gözaltına alınırken, Yiğit Çınar Özbahar'ın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinden ayrı, oğluyla birlikte yaşadığı belirtilen Fatma Özbahar, ifadesinde, "Oğluma sürekli senin baban belli değil diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim" dedi.

Oğlunu boğmak için inşaata götürdüğünü söyleyen Özbahar, minik Yiğit'in öleceğini anlayınca bağırmak istediğini belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Bir inşaata geldik, buranın giriş katında oğlumun tişörtünü çıkartıp onu boğarak öldürmek istedim. Oğlum önce ne olduğunu anlamadı. Sonra öleceğini anlayınca bağırmak istedi, ama ben elimle ağzını kapatıp, onu tişörtüyle boğdum. Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum, ama beceremedim. Daha sonra aşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Özbahar tutuklanırken, otopsisi tamamlanan minik Yiğit Çınar ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.