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4 yaşındaki küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Adıyaman'da kafasını korkuluklara sıkıştıran 4 yaşındaki kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
4 yaşındaki küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Adıyaman’da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde evin pencere korkuluklarından kafasını sıkıştıran Elanur Eken (4) kafasını korkuluklardan çıkartamadı. Elanur Eken’in kafasını çıkartamayınca ailesi itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. Adıyaman
  2. pencere korkulukları
  3. Elanur Eken
  4. İtfaiye ekipleri

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