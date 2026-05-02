  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York'ta 1 Mayıs gerilimi! Borsa binasını işgal etmek isteyen gruba polis müdahalesi! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden Mavi Marmara kahramanları yurda döndü! Siyonist eşkıyaların insanlık dışı zulmünü Akit TV'ye anlattılar! ABD Başkanı Trump: Son tekliften memnun değilim Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü! Tahran-Moskova hattında kritik telefon trafiği! Erakçi ve Lavrov’dan savaşın durdurulması için diplomasi atağı! Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI ANLATIM Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe Türkiye bayram havasını yaşarken Taksim'de kaos planı! Millet bayram kutladı, vandallar polise saldırdı!
4 yaşında okuma yazma öğrendi, 11 yaşında kitap yazdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Amasya’da 11 yaşındaki kız öğrenci hikaye kitabı yazdı. İlgi gören ilk eserini imzalayıp kendisinden küçük öğrencilere dağıtan Ahsen Hifa Bolat, yeni eserler için kolları sıvadı.

4 yaşında okuma - yazma öğrenip adeta bir kitap kurdu olan Türk Telekom Anadolu Proje İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ahsen Hifa Bolat, ilk eseri "Meraklı Ece'nin Maceraları" isimli kitabını tamamladı. Gelecek vadeden küçük yazar, kitabın tanıtımını Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu’nda yaptı. Hakkında bilgiler verdiği eserini imzalayarak öğrencilere dağıttı.

"Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım"

Programda öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp bebekken annesinden dinlediği kitaplara olan bağlılığını anlatarak eseri hakkında bilgiler de veren Bolat, "Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım. Hayal etmek bütün kapıların anahtarıdır. 24 sayfalık eserimin kahramanı Ece'nin macerası bir dolabın sihirli kapısından başlıyor. Rüya olarak sonlanıyor" dedi.

 

Yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde de eğitimine devam edip yüzme, piyano ve satranç kurslarına da katılan başarılı öğrenci, üzerinde çalıştığı iki eserini daha tamamlayarak yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23