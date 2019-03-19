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4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında birlik mesajları veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan lideri Aleksis Çipras ve Rum lider Nikos Anastasiadis, Kudüs'te toplanıyor. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılacak.

19 Mart 2019 Salı 14:15
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla iyice yakınlaşan Yunan, Rum ve İsrail liderleri ABD'yi de yanına alarak Kudüs'te toplanıyor.

Kudüs’te, yarın İsrail lideri Netanyahu, Yunanistan lideri Aleksis Çipras ve Rum Lider Nikos Anastasiadis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla toplantı gerçekleştirecek.

Stratejik işbirliği 

Üç ülkenin ABD ile birlikte yayınlayacakları kısa ortak bildiride, enerji ile güvenlik alanlarında stratejik iş birliğinin temelleri atılacak.

'ABD destekleyecek' beklentisi var

Washington’un bu üç ülke arasında oluşan ekseni siyasi açıdan desteklemesi beklenirken, bu desteğin sadece siyasi olarak kalmayacağı yorumları da yapılıyor.

Yunanistan İsrail desteğini almak istiyor

Yunan medyası bildiride, üçlü eksenin üçüncü ülkelere karşı birbirilerinin savunmasını da destekleyeceği şeklinde bir ifadenin yer alması beklenirken, bunun Ankara’ya dolaylı bir mesaj teşkil edeceği değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:15
  1. Ankara
  2. ABD
  3. iSRAİL

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