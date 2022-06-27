4 ülkeden altın yasağı

İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma adına Moskova’dan altın ithalatını yasaklamak için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'dan altın alımının yasaklanmasının Moskova'yı yılda 19 milyar dolardan mahrum bırakacağını iddia etti.



İngiltere bu kararla özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veren oligarkların hedeflendiğini duyurdu.



Euronews'in haberine göre İngiltere hükümeti, dört ülkenin aldığı kararın kısa süre içinde uygulamaya sokulacağını ve Rusya’dan yeni çıkarılmış veya rafine edilmiş altın alımına son verileceğini duyurdu.



Bu 4 ülkenin aldığı toplu karar, bugün Almanya’da başlayacak G-7 zirvesi öncesinde kamuoyuna açıklandı. Rusya’nın altın ihracatı geçen yıl 15,45 milyar dolara ulaşmıştı.



Son dönemde zengin Rusların Batı yaptırımlarının mali etkisini azaltmak için külçe satın aldığı biliniyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün alınan kararın Rus oligarkları hedef aldığını belirterek, “Putin’in savaş makinasına darbe vurmayı hedefliyoruz. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz bu nedenle karar aldı.” dedi.



Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

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Biden, "G7'de (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için on milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız." ifadesini kullandı.



Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.



Küresel ekonomik ve siyasi sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak. Bugün başlayacak zirve, 28 Haziran'da sona erecek.



Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen küresel enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra "ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon endişelerinin artmasının ortasında gerçekleştiriliyor.