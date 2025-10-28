4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

Almanya’dan Fenerbahçe’nin Stuttgart ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için İstanbul'a gelen 4 turist, Beyoğlu’nda bindikleri taksicinin yönlendirmesiyle balık yemek için gittikleri restoranda 59 bin lira hesap ödedi. Hesabı yüksek bulan turistler adisyonu sosyalmedyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri de restoranda denetim yaptı.

Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu. Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

1 ÇUPRA 6 BİN 500, 1 LEVREK 6 BİN 600 NORMAL!

10 biradan için 5 bin 500 TL, 1 deniz çuprasından 6 bin 450 TL, 1 deniz levreğinden 6 bin 600 TL, 8 adet double alkol bardağından 6 bin 800 TL, 1 istiridye tabağından 800 TL, 1 jumbo tereyağ tabağından 4 bin 500 TL, 2 kilogram lagos balığından 11 bin 200 TL lira alan işletme sahibi Mahsum Çakır, fiyatta herhangi bir sorun olmadığını iddia etti. Çakır, tepki çeken hesaba ilişkin şunları söyledi:

“Sosyal medyada paylaşılan adisyonla ilgili kendimizce bir açıklık getirmek istiyoruz. 4 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Menümüzde bütün fiyatlarımız yazıyor. Denetime gelen arkadaşlara da belirttiğim gibi fiyatlarda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Bu tamamıyla sosyal medyada algısı. Herhangi bir haksızlık söz konusu değil.”