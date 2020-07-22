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Dünya

4 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:21:00 -
4 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet ve Jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi.

 

 

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