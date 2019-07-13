4 Temmuz tarihli yazısında vasiyet etmişti... Eygi: Kedime sahip çıkın

Türkiye’nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü.

Milli Gazete'de köşe yazarı olan Eygi, 4 Temmuz'da yayınlanan "Haberiniz var mı, soruyor musunuz?" başlıklı yazısında kedisiyle ilgili vasiyetini dile getirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum."