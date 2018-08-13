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4 saatte 200 ünite kan bağışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'nin düzenlediği "Her Adım Bir Hayat" yürüyüşünün ardından Türk Kızılayı'na 4 saat içinde 200 ünitenin üzerinde kan bağışı gerçekleştirildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:20
4 saatte 200 ünite kan bağışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafında düzenlenen "Her Adım Bir Hayat" sloganlı 7 kilometrelik doğa yürüyüşü, Gesi Mahallesi Turan-Bağpınar parkurunda gerçekleştirildi.

Yürüyüş alanına kan bağışı çadırı kuruldu

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından, yürüyüş alanına kurulan çadırlarda Türk Kızılayı'na 4 saat içerisinde 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı.

"Her yaptığımız sportif faaliyete sosyal sorumluluk yüklüyoruz"

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şunları söyledi:

"Spor, sağlık, doğal güzellik ve ailecek kaliteli vakit geçirmek burada. Bütün güzelliklerin hepsini bir arada yapabilmek elhamdülillah sizler sayesinde nasip oluyor. Geçen sene yaptığı etkinliklerle Spor A.Ş'miz 500 bin kişiye ulaştı. Bu sene bu sayıyı geçeceğiz. Bu sene yaptığımız farklı bir şey daha var. O da ne her yaptığımız sportif faaliyete sosyal sorumluluk yüklüyoruz. Sayenizde bugün Kayseri'de bir rekor kırıyoruz. Bir etkinlikte en fazla kan bağışı yapılma rekorunu sizlerin sayesinde kırmış oluyoruz."

4 saatte 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı

Kızılay Kan Merkezi Organizasyon Birim Sorumlusu Coşkun Akgöz ise, etkinliğine katılan vatandaşlara kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda teşekkür etti.

4 saat içerisinde Kızılay'a 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılarak bugüne kadar bir etkinlikte yapılan en fazla kan bağışı rekoru kırıldığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:20
  1. Kayseri
  2. Kızılay

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