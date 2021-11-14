4 PKK ve DHKP-C'li tutuklandı! Kırmızı bültenle aranan terörist Türkiye’ye kaçak giriş yaparken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken 2 kişinin yakalandığını, bu kişilerden birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu duyurdu.
Eskişehir’de dün Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3’ü DHKP/C, 1’ise PKK’KCK’lı 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. İzmir Seferihisar’da yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelindeki G.Ç'yi durdurdu. FETÖ’den arandığı belirlenen G.Ç. gözaltına alındı.