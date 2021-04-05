Koronavirüs salgınında vakalar 40 bini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar vakaların ne kadar artabileceğini, salgında 4. Pikin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, korona saygınında vakalar ne zaman azalmaya başlar?

4. pik yaşanır mı? Türkiye'de vakalar daha da artar mı?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, dördüncü pikin yaşanacağını düşünmediğini ifade etti. Savaşçı, “Eylül ayında İngiltere'de mutant virüse bağlı vaka artışında ciddi artış söz konusuydu. Bizim ülkemize de etki etmesi 3-4 ayı bulabiliyordu. Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz. Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum. 84 milyonun bir arada olduğu, herkesin tüm kurallara uyduğu bir yapı ile bu sorunu yaza kadar bitirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.