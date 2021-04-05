  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 4. pik yaşanır mı? Türkiye'de vakalar daha da artar mı?
Sağlık

4. pik yaşanır mı? Türkiye'de vakalar daha da artar mı?

Türkiye vakalar ne zaman azalır? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde vakalarda ciddi bir artış gözleniyor. Bu sebeple milyonlarca kişi yeni bir dalganın gelip gelmeyeceğini, vakaların ne kadar artabileceğini araştırıyor. Peki, 4. Pik olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:02:00 -
4. pik yaşanır mı? Türkiye'de vakalar daha da artar mı?

Koronavirüs salgınında vakalar 40 bini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar vakaların ne kadar artabileceğini, salgında 4. Pikin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, korona saygınında vakalar ne zaman azalmaya başlar?

4. pik yaşanır mı? Türkiye'de vakalar daha da artar mı?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, dördüncü pikin yaşanacağını düşünmediğini ifade etti. Savaşçı, “Eylül ayında İngiltere'de mutant virüse bağlı vaka artışında ciddi artış söz konusuydu. Bizim ülkemize de etki etmesi 3-4 ayı bulabiliyordu. Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz. Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum. 84 milyonun bir arada olduğu, herkesin tüm kurallara uyduğu bir yapı ile bu sorunu yaza kadar bitirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 4 Nisan kaç korona vakası var?
Günlük koronavirüs vaka sayısı | 4 Nisan kaç korona vakası var?

Sağlık

Günlük koronavirüs vaka sayısı | 4 Nisan kaç korona vakası var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor
Medya

EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili büyük müjde verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay