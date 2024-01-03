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Yaşam

4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı: Türkiye'ye verisini açıkladı! Çok konuşulacak, heyecanlandıran yorumu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 23:22:00 - 2024-01-03 23:30:25
4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı: Türkiye'ye verisini açıkladı! Çok konuşulacak, heyecanlandıran yorumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uzmanlar hava durumuna ilişkin ilişkin çok konuşulacak bir tahminde bulundu. Türkiye'ye uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz bölgelerine yönelik açıklaması...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da heyecanla beklenen ve birçok mecrada, "11 Ocak'ta kar yağacak" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 3 günlük hava tahmininin yüzde 94, 72 saati geçen tahminlerin ise yüzde 90 oranında gerçekliğinin olduğuna dikkat çeken Öztel, 11 Ocak ve kar sorusuna yanıt verdi

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