4 Ocak Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı: Türkiye'ye verisini açıkladı! Çok konuşulacak, heyecanlandıran yorumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da heyecanla beklenen ve birçok mecrada, "11 Ocak'ta kar yağacak" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 3 günlük hava tahmininin yüzde 94, 72 saati geçen tahminlerin ise yüzde 90 oranında gerçekliğinin olduğuna dikkat çeken Öztel, 11 Ocak ve kar sorusuna yanıt verdi

İSTANBUL'DA AYIN İLK 10 GÜNÜ KAR YOK!

İstanbul’da Ocak ayı, kar yağma ihtimallerinin en yüksek olduğu aydır. İstatistiklerdeki bu durum, bu yıl en azından ayın ilk 10 günü gerçekleşmeyecek görünüyor.

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Meteorolojide 5 güne kadar olan hava tahminlerini dikkate almakta yarar var. Yağışın miktarı, yer seviyesindeki havanın sıcaklığı, rüzgar açıları ve rüzgar kuvvetleri uzun vadede büyük değişime uğruyor.

4 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ