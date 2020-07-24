4 müezzin semayı inletti! Ayasofya'da tarihi an

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela ve ezan okudu. Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti. Öte yandan CNN Türk canlı yayınında konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, ezanın 4 minaderen karşılıklı okunmasının sebebini açıkladı.

"Bir Türk geleneğidir"

Ulağlı, "Minareden aynı anda ezan okunması Türk geleneğidir. Alphonse de Lamartine'nin bir sözü vardır. Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman, camilerden okunan ezanı gördüğü zaman bir cümle kullanır. 'Türkler ve İslamiyet birbirine çok yakışıyo' der. Yine Bernard Lewis'in çok meşhur bir sözü vardır: 'Türkler bir dünya imparatoru olmasını İslam'a, İslam bir dünya dini olmasını Türkler'e borçludur. Bu nedenle ezanın davetine baktığınız zaman Türkler ile İslam'ın ilişkisini çok iyi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ezan yaklaşık 15 dakika sürdü

Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan sela ve ezanı kaydetti. 4 müezzinin karşılıklı olarak okuduğu ezan yaklaşık 15 dakika sürdü. 13.28 gibi başlayan ezan 13.43'te son buldu.