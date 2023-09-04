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Sağlık 4 milyon kişi uykuda solunum bozukluğu yaşıyor
Sağlık

4 milyon kişi uykuda solunum bozukluğu yaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-04 15:56:00 - 2023-09-04 15:56:42
4 milyon kişi uykuda solunum bozukluğu yaşıyor

Türkiye’de ortalama 4 milyon kişi uykuda solunumun belli bir süre durmasına yol açan uyku apnesiyle mücadele ederken, uykuda hareket bozukluğu ve gün içinde bir anda uyuyakalmaya neden olan “narkolepsi” hastalığı ciddi uyku bozuklukları arasında gösteriliyor.

Etlik Şehir Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fırat, “Ülkemizde ortalama 4 milyon uyku apnesi hastası bulunuyor. Türkiye’de uyku apnesinin görülme sıklığı yüzde 4 civarında. Daha nadir görülen ‘narkolepsi’ ise ciddi sonuçları olan bir hastalık, hastalar gün içinde sohbet ederken dahi bir anda uyuyakalıyor” bilgisini paylaştı.

Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının çocuklarda da görüldüğüne ama genellikle geniz etinin alınmasıyla kolayca tedavi edilebildiğine değinen Fırat, “Horlama, uykuda nefes durması, gün içinde uykulu olma hali gibi şikayetleri bulunan hastalar mutlaka uyku bozuklukları merkezlerine başvurmalı” şeklinde konuştu.

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