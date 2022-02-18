4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı!

Doğalgaz destek ödemeleri mart ayının ikinci haftası başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek ısıl haritaya göre tespit edilecek. Destek ödemeleri hane başına 450 ila bin 150 lira arasında değişecek. Doğalgaz destekleri yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilecek. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişiler PTT'lerde doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Isıl haritada çalışma yapıldı

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.

Endeks hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu.