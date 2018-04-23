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4 metre derinliğinde göçük altında kaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:06
4 metre derinliğinde göçük altında kaldı

Yenişafak Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan Kafi  Demirciler'in (63) inşaat alanında dört metre derinliğinde açılan kanalda atık su  borusu döşediği sırada göçük meydana geldi. Arkadaşlarının toprak altında kaldığını gören diğer işçiler, durumu  itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, diğer işçilerin de yardımıyla Demirciler'i  toprak altından çıkardı.

Demirciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla  Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Demirciler, hastanede yapılan müdahaleye rağmen  hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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