4 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتٖي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًؗ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَٓاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمِنُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Sizi bize yaklaştıracak olan, ne servetiniz ne evlâtlarınızdır.



Ama iman edip dünya ve âhirete yararlı iş yapanlar başka, yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükâfat vardır ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar."



(Sebe Suresi - 37) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Önceki âyetlerde servet ve nüfuzunu her türlü kurtuluşun teminatı gibi görenlerin bu yanlış düşünceleri, rızkı sağlayanın yüce Allah olduğunu unutmaları açısından eleştirilmişti; burada ise bu imkânların kişiyi Allah’a yaklaştırma, O’nun rızasını elde etme ölçüsü olamayacağı; ancak bu imkânlar sağlam bir imana dayalı olarak ortaya konan iyi davranışlara dönüştürüldüğünde Allah katında değer bulacağı ifade edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senâda bulunsun.



Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur.



Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur."



Kaynak: Tirmizî, Birr 86, (2035); Ebu Dâvud, Edeb 12, (4813, 4814).





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