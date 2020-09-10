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Yerel 4 kişinin yanarak can verdiği bina yine alevlere teslim oldu
Yerel

4 kişinin yanarak can verdiği bina yine alevlere teslim oldu

İstanbul'da geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bina bu sene de alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:40:00 -
4 kişinin yanarak can verdiği bina yine alevlere teslim oldu

İstanbul'da 1 yıl önce çıkan yangın sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği tarihi binada yine yangın çıktı.

Korkutan yangın gece saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucu 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı 5 katlı tarihi bina yine yandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, boş olduğu belirtilen binada sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallelilerin yaptığı ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de hızlı bir şekilde yangına müdahale etmeye başladı. 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Feci detay ortaya çıktı

Dizi setleri için kullanıldığı öğrenilen Asmalımescit Şehbender Sokak'taki tarihi binada çıkan yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, binanın korkunç bir detayı da ortaya çıktı.

Tarihi binada 2019 yılının mart ayında yangın çıkmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Feci olay nedeniyle gözaltına alınan bir kişi, verdiği ifadede yangını kendisinin çıkardığını kabul etmiş ancak öldürmek kastı taşımadığını ileri sürmüştü. Öte yandan E.Ö., alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu da iddia etmişti.

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