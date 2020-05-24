  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

4 kişinin katili adliyeye gönderildi

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:07:59 -
4 kişinin katili adliyeye gönderildi

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.


Cemal Ç., 2014 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firar olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmaya getirilen Cemal Ç., bugün adliyeye sevk edilmek üzere jandarma tarafından Gaziantep’e gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı