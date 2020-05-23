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Aktüel

4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:54:05 -
4 kişinin katili 6 yıl sonra yakalandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi vurarak öldüren zanlı yakalandı.


2014 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde iki aile arasında arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Mahkemeyi kazanan Ali Ö. ve ailesi, bahçe duvarlarını inşa ederken Cemal Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Ö. hayatını kaybetti.


Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu Cemal Ç. (54), yine saldırıyı gerçekleştirdiği mahallede olaydan 6 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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