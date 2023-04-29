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Ekonomi 4 kişilik ailenin açlık sınırı belli oldu
Ekonomi

4 kişilik ailenin açlık sınırı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-29 11:48:00 -
4 kişilik ailenin açlık sınırı belli oldu

Türk-İş 4 kişilik ailenin nisan ayında gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 10 bin 135 TL olarak hesaplandığını açıkladı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aynı dönemde aylık 13 bin 165 liraya yükseldi.

Türk-İş, Nisan 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 10 bin 135 TL hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 33 bin 15 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 13 bin 165 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında gerçekleşti.

YAZ MEYVELERİ ORTALAMA FİYATI 45 TL

Geçen ay 40 TL'den pazarlarda satılmaya başlayan çilek bu ay 20 TL'ye geriledi. Erik, yenidünya, çağla gibi yeni yaz meyveleri ortalama 45 TL'den satılmaya başlandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 20,26 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 19,02 TL oldu. Son bir ayda ortalama ay çiçek yağı, tereyağı, margarin ve zeytinyağı fiyatları sabit kaldı. Ayrıca, tuz kilogram fiyatı hafif düzeyde zamlanırken; yeşil zeytin yüzde 4, pekmez yüzde 6 zamlandı. Siyah zeytin, çay, reçel fiyatları düşük seviyede; bal yüzde 4, salça yüzde 5 geriledi. Ihlamur, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.

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