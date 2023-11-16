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Aktüel 4 kişi hastanelik oldu! Kargo paketinden kimyasal sızdı
Aktüel

4 kişi hastanelik oldu! Kargo paketinden kimyasal sızdı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 16:58:00 -
4 kişi hastanelik oldu! Kargo paketinden kimyasal sızdı

Kocaeli'nin Darıcı ilçesinde bir kargo firmasına gelen paketten kimyasal sızdı. Kimyasaldan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan çadırdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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