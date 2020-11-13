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Aktüel 4. kattan düşen gencin vücuduna demir korkuluk saplandı
Aktüel

4. kattan düşen gencin vücuduna demir korkuluk saplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:09:41 -
4. kattan düşen gencin vücuduna demir korkuluk saplandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da korkulukların üzerine düşen genç, vücuduna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşen Nurullah Ü'nün (26) vücuduna demir korkuluk saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nurullah Ü'nün vücuduna saplanan demir, itfaiye ekiplerince kesildi.

Yaralı genç, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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