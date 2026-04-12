Gündem 4. kattan atlayan genç kızı çamaşır ipleri kurtardı
4. kattan atlayan genç kızı çamaşır ipleri kurtardı

IHA Giriş Tarihi:
4. kattan atlayan genç kızı çamaşır ipleri kurtardı

Adıyaman’da, bir binanın 4.katından atlayan genç kız, 2. katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak yaralı kurtuldu.

Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi 1873 Sokak Bahçecik TOKİ’lerde bulunan bir binanın 4.katında yaşayan 20 yaşındaki N.K., isimli genç kız henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evin balkonundan kendini aşağıya bıraktı. Balkondan atlayan genç kız, 2.katın balkonunda bulunan çamaşır iplerine takıldı. Yakınları tarafından çamaşır iplerinin üzerinden alınan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

