Kadın - Aile 4 Kaşık çorbası: Ne kelle paça ne de işkembe! Detayı görenler şaşkına döndü!
Kadın - Aile

4 Kaşık çorbası: Ne kelle paça ne de işkembe! Detayı görenler şaşkına döndü!

4 Kaşık çorbası: Ne kelle paça ne de işkembe! Detayı görenler şaşkına döndü!

Kelle paça ve işkembe çorbasının yerini alan 4 Kaşık Çorbasını mutlaka ama mutlaka denemelisiniz.

4 Kaşık Çorbası Tarifi İçin Malzemeler:

1 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı bulgur
6 su bardağı su
Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Sosu için

1 adet soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pulbiber
Tuz.

4 Kaşık Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yeşil mercimek, kırmızı mercimek ,pirinç ve bulguru yıkayıp tencereye alalım.
Üzerine altı su bardağı suyu ekleyip kaynayana kadar bekleyelim.
Kaynadıktan sonra altını kısalım.
Bakliyatlar yumuşadığında başka bir kapta yumurta yoğurt ve unu çırpalım.
Kaynayan çorbadan iki kepçe alıp terbiye ekleyelim ve karıştıralım.
Sonrasında terbiyeyi sürekli karıştırarak çorbaya ekleyelim kaynayana kadar çırpalım.
Bu şekilde kısık ateşte pişerken ayrı bir tavada tereyağını sıvı yağ ile birlikte eritelim.
İçerisine ince ince doğradığımız soğanı ekleyelim ve soteleyelim.
Daha sonra baharatların da ekleyip çorbayı ilave edelim.
Son olarak tuzunu da ekleyip 2-3 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Adını sıkça duymaya başladığımız '4 kaşık çorbası'nın detayı şaşkına döndürdü.

4 Kaşık Çorbasının Zayıflamaya yardımcı! 

Yüksek Tokluk Hissi: İçeriğindeki bakliyatlar (yeşil mercimek, nohut) sayesinde sindirimi yavaşlatır ve uzun süre açlık hissettirmez.
Metabolizma Hızlandırıcı: Yoğurt, nane ve baharatlarla hazırlanan versiyonları metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.
Düşük Kalori: Yağsız veya çok az yağla, fırınlanmış sebzelerle hazırlandığında (örneğin kabaklı) oldukça düşük kalorili bir öğün seçeneği sunar.
Besleyici Doyuruculuk: Öğünlerde çorba tüketmek, iştahı dengeleyerek toplam kalori alımını düşürür.

Yoğurt nasıl mayalanır? Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları ve merak edilenler
Yoğurt nasıl mayalanır? Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları ve merak edilenler

Kadın - Aile

Yoğurt nasıl mayalanır? Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktaları ve merak edilenler

Mikroorganizmalar ve bakteri kolonisi... Bulaşık süngeri ne kadar kullanılmalıdır?
Mikroorganizmalar ve bakteri kolonisi... Bulaşık süngeri ne kadar kullanılmalıdır?

Kadın - Aile

Mikroorganizmalar ve bakteri kolonisi... Bulaşık süngeri ne kadar kullanılmalıdır?

Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat
Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat

Kadın - Aile

Uzman Diyetisyen uyardı: Bu besinlerden uzak durun! Bayram sonrasına dikkat

Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...
Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

Kadın - Aile

Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları: 8 saat süre sonunda etkili olacak! Güçlendiren sarı bitki böyle işe yarar...

