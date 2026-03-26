Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı...
Kulübüyle arasının bozuk olduğu görülen Arjantinli golcü sonunda kendine yakışmaya bu şaşırtan hareketi yaptı. Camiada sıcak gelişmeler yaşanabilir artık...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi. Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.
Icardi'nin daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği biliniyor.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çekmesi sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Yönetimin bu gelişme karşısında şaşkın ve tepkili olduğu öğrenildi.
Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, imaj hakları anlaşmasını Erden Timur ve Murat Özkaya ile yaptı ancak bu kişilerin cezaevine girmesi nedeniyle ödemelerini alamadı.
Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.
Deneyimli golcünün daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği hatırlatıldı. Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
