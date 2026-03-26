  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Candidozyma auris adlı mantara karşı ciddi çalışma! Mantarların çoğalma ve iletişim mekanizmaları... Turizm sezonu başladı Mikrobiyoloji uzmanından uçak seyahati yapanlara uyarı! Yok yere bu hataya düşmeyin... Depremzede gençlerden teknoloji devrimi: 4 bin kişilik dev kadro yarışmaya hazır Aman diyelim: Geçmeyen baş ağrısına dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık Cinayete kurban giden futbolcunun ailesi konuştu! ‘Para teklif ettiler'
Spor
7
Yeniakit Publisher
Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı...

Kulübüyle arasının bozuk olduğu görülen Arjantinli golcü sonunda kendine yakışmaya bu şaşırtan hareketi yaptı. Camiada sıcak gelişmeler yaşanabilir artık...

1
#1
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi. Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

#2
Icardi'nin daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği biliniyor.

#3
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çekmesi sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Yönetimin bu gelişme karşısında şaşkın ve tepkili olduğu öğrenildi.

#4
Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, imaj hakları anlaşmasını Erden Timur ve Murat Özkaya ile yaptı ancak bu kişilerin cezaevine girmesi nedeniyle ödemelerini alamadı.

#5
Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

#6
Deneyimli golcünün daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği hatırlatıldı. Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23