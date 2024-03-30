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Yerel 4 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

4 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:31:00 -
4 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de 4 farklı araçtan 34 kaçak göçmen çıktı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kontrol Şubesi ekipleri, D-400 karayolunda gerçekleştirdikleri operasyonda bir minibüsü durdurmak için ihtar verdi.

Ancak sürücü, ihtara uymayarak aracı bir akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtı. Minibüsün kontrolünde yapılan incelemede 15 kaçak göçmen tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin parmak izi çalışması sonucunda sürücü olarak belirlenen Turan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yine aynı uygulama noktasında, ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobilini personelin üzerine sürerek kaçan sürücü de kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 5 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 suç kaydı bulunan sürücüsü Jamal A. gözaltına alındı.

Uygulamada, 2 farklı otomobilde toplam 14 kaçak göçmen daha yakalandı. Araç sürücüleri Muhammet R. ve Bessem M., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüleri Suriye uyruklu Jamal A., Muhammet R. ve Bessem M. tutuklanarak cezaevine konulurken, minibüs sürücüsü Turan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlarda yakalanan toplam 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konularak yeddi emin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

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28 kaçak göçmen daha yakalandı

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28 kaçak göçmen daha yakalandı

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38 kaçak göçmen daha yakalandı

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